РФ намерена наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия предложила наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников. С таким заявлением на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран выступил Михаил Мишустин.

Российский премьер-министр отметил, что Москва и Ташкент рассматривают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов». Помимо этого, РФ планирует организовать в Узбекистане производство в области железнодорожного машиностроения.

Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан сегодня. "Говорит Москва"