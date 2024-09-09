РФ намерена наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников
22:00 09.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Россия предложила наладить в Узбекистане производство гражданских беспилотников. С таким заявлением на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран выступил Михаил Мишустин.
Российский премьер-министр отметил, что Москва и Ташкент рассматривают возможность «локализации в республике выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов». Помимо этого, РФ планирует организовать в Узбекистане производство в области железнодорожного машиностроения.
Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан сегодня. "Говорит Москва"
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