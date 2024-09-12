За ночь сбито 5 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями — МО РФ
09:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», — сказали там.
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