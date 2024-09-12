В двух областях на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
14:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской и Черниговской областях на севере Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север».
Как отмечается на его странице в соцсети, поврежденные объекты расположены в Семеновке Черниговской области и Конотопе Сумской области. Подробности не приводятся, однако уточняется, что в обоих случаях в населенных пунктах прогремело несколько взрывов.
В ночь на 12 сентября в ряде регионов Украины, включая две эти области, объявлялась воздушная тревога. Утром мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Ночью местные СМИ писали, что в Конотопе после взрывов пропал свет.
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