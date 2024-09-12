В 2024 году почти 1,2 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за нарушения закона

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД приняло решение о прекращении российского гражданства порядка 1,2 тыс. натурализованных граждан, которые нарушали российское законодательство. Об этом сказано в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

«По итогам 8 месяцев 2024 года в отношении 1 117 натурализованных лиц органами внутренних дел Российской Федерации принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с совершением ими противоправных действий», — заявила она.