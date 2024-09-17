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ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» в интересах МО РФ

11:20 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с Плесецка в интересах Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Во вторник, 17 сентября, в 10:00 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром „Плесецк“) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сказали там.

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