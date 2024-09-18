Товарооборот Японии и РФ в августе 2024 года вырос на 23,81%, до $743 млн
10:20 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот Японии и России в августе 2024 года вырос на 23,81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 105,59 млрд иен ($743 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.
Экспорт из Японии в Россию вырос на 17,9%, до отметки в 27,4 млрд иен ($192,9 млн), а импорт из РФ вырос на 26% — до 78,1 млрд иен ($550 млн).
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