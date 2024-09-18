Сотрудники Пентагона, предположительно обучавшие бойцов ВСУ, могли нарушить закон Лихи – генеральная инспекция
22:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские инструкторы, предположительно, обучали подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое могло быть уличено в нарушении прав человека. Такой вывод содержится в докладе аппарата генерального инспектора Министерства обороны США.
«Сотрудники министерства обороны могли ненадлежащим образом использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить серьезное нарушение прав человека», — говорится в документе.
Закон Лихи не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека.
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