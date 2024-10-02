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НОВОСТИ

Конфликты на Ближнем Востоке прекратятся после ухода из региона США и Европы — лидер Ирана

13:05 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные конфликты на Ближнем Востоке завершатся, когда Соединенные Штаты и европейские страны покинут регион. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Если они [США и Европа] уйдут из региона, то, без сомнения, конфликты, войны и столкновения полностью прекратятся. <…> Все страны региона могут сами навести порядок на своих территориях и в регионе, жить вместе в мире, здравии и благополучии», — приводит его слова агентство Mehr.

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