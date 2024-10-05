Власти Франции планируют дополнительно собрать налогов на 24 млрд евро - СМИ
13:45 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Франции намерено изыскать 24 млрд евро дополнительных налоговых сборов в 2025 году, чтобы снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может превысить 6%. Об этом сообщает газета Le Monde.
Издание ссылается на предварительный проект бюджета, который кабинет нового премьер-министра Мишеля Барнье должен представить 10 октября и который был передан на рассмотрение Высшего совета по государственным финансам. В нем правительство расписывает меры по экономии, согласно которым планируется сэкономить 39 млрд евро, из которых 24 млрд придется на налоги и сборы, а 15 млрд — на сокращение государственных расходов.
Отмечается, что данный план несколько контрастирует с ранее озвученным обещанием главы правительства сэкономить в 2025 году до 60 млрд евро. В частности, 3 октября он заявлял в интервью телеканалу France 2, что сокращение государственных расходов составит две трети от данной суммы, тогда как на налоги придется только треть, однако в документе, на который ссылается Le Monde, распределение экономии получилось противоположным.
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