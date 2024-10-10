Путин не созванивался с Трампом после завершения его работы президентом США — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о том, что президент России Владимир Путин якобы мог созваниваться с Дональдом Трампом уже после президентства последнего, неправдивы, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, — это неправда», — сказал представитель Кремля.