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Профицит бюджета РФ за 9 месяцев обеспечен ростом нефтегазовых и ненефтегазовых доходов

16:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит федерального бюджета, достигший 169 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2024 года, обеспечен устойчивым ростом ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

«По итогам января — сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд руб. Он обусловлен устойчивой положительной динамикой ненефтегазовых доходов и объемом поступлений нефтегазовых доходов, превышающем их базовый размер преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что по итогам года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом в пределах 2% ВВП.

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