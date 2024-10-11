0
0
0
НОВОСТИ

Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран — WSJ

09:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По их сведениям, Тегеран по секретным дипломатическим каналам уведомил, что «богатые нефтью страны Персидского залива и другие американские союзники на Ближнем Востоке» станут целью его ударов, если их территории или воздушное пространство будут задействованы для атаки на Иран. Предупреждение получили в том числе Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, на чьих территориях развернуты американские военные.

Как утверждают собеседники газеты, существует риск нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, а также по американским военным объектам и служащим в регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 11.10.2024
Байден заявил Шольцу о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву
0
80
09:05 11.10.2024
Два поезда столкнулись под Челябинском, пострадал работник локомотивной бригады
0
114
09:00 11.10.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами России
0
124
22:50 10.10.2024
Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили
0
599
21:05 10.10.2024
В США у агентства по чрезвычайным ситуациям кончаются деньги
0
638
20:27 10.10.2024
На фестивале «Маяк» победил фильм «Кончится лето»
0
701
20:20 10.10.2024
Между странами БРИКС доля расчетов в долларах и евро ниже 30% - Силуанов
0
639
18:56 10.10.2024
Сикорский: С 2018 по 2023 годы в МИД Польши утратили контроль над системой выдачи виз
0
703
17:40 10.10.2024
Сигал заявил, что готов лично сражаться на стороне России в рамках СВО
0
781
17:12 10.10.2024
Большинство поляков выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину — опрос
0
780

Возврат к списку