Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран — WSJ
09:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предупредили Вашингтон, что не хотят, чтобы их военная инфраструктура и воздушное пространство использовались американскими или израильскими военными для наступательных операций против Ирана. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
По их сведениям, Тегеран по секретным дипломатическим каналам уведомил, что «богатые нефтью страны Персидского залива и другие американские союзники на Ближнем Востоке» станут целью его ударов, если их территории или воздушное пространство будут задействованы для атаки на Иран. Предупреждение получили в том числе Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, на чьих территориях развернуты американские военные.
Как утверждают собеседники газеты, существует риск нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, а также по американским военным объектам и служащим в регионе.
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