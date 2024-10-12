Дефицит кадров сильнее всего в обрабатывающей промышленности - исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее высокий дефицит кадров в России по итогам III квартала 2024 г. зафиксирован на предприятиях обрабатывающей промышленности и распределительной отрасли, самый низкий — в добывающем сегменте. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования «Актуальные тенденции в динамике занятости отраслей промышленности», подготовленного заместителем директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Инной Лолой.

Ранее президент РФ Владимир Путин указывал на то, что безработицы в стране в настоящий момент практически нет. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, необходимо наращивать эффективность производства, отмечал он.

«Кадровая уязвимость предприятий промышленности, отражающая прежде всего проблему недостатка квалифицированных кадров, по итогам III квартала 2024 г. оставалась весьма напряженной, но без акцентированной тенденции ухудшения по сравнению к II кварталу и предшествующим периодам, в которых происходил ее галопирующий рост. В целом, среди укрупненных отраслей самый высокий дефицит кадров испытывали предприятия обрабатывающей промышленности и распределительной отрасли, включая электроэнергетику; в меньшей степени — добывающий сегмент», — рассказала агентству автор исследования.

Исследование основывается на индексе кадровой уязвимости, который оценивает масштабы и направленность реагирования отраслей на комплекс кадровых проблем, прежде всего на недостаток квалифицированных кадров. В качестве компонентов индекса — «балансы мнений» относительно фактического изменения занятости и «недостаток квалифицированных кадров». Значения от 0 до 3 характеризуются как умеренно-высокая уязвимость, от 3 до 7 — высокая уязвимость, более 7 — критическая уязвимость. Так, индекс кадровой уязвимости в предприятиях обрабатывающей промышленности равен 7,9, распределительной отрасли — 7,5, в добывающем сегменте — 3,5.

Отмечается, что по сравнению со II кварталом этого года в III квартале максимально неблагоприятная динамика кадровой уязвимости зафиксирована в полиграфии (рост ИКУ с 8,7 до 12,6), на предприятиях по производству электрического оборудования (с 10,5 до 11), пищевых продуктов (с 9,1 до 10,1). Также рост кадровой уязвимости отмечался на предприятиях по производству табачных изделий (с 2,3 до 8,4) и по ремонту и монтажу машин и оборудования (6,4 до 8,6).

В то же время уточняется, что процесс восполнения недостатка рабочей силы на производствах постепенно разворачивается. В наибольшей степени это заметно в высокотехнологичных отраслях.