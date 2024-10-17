Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего главного нарколога РФ Брюна за мошенничество

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна по делу о хищении более 136 млн рублей путем мошенничества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Брюна по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья. Суд также лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей.

Брюна взяли под стражу в зале заседания.