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Суд приговорил к 7 годам колонии бывшего главного нарколога РФ Брюна за мошенничество

11:32 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна по делу о хищении более 136 млн рублей путем мошенничества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Брюна по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья. Суд также лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей.

Брюна взяли под стражу в зале заседания.

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