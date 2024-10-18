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Путин похвалил Запад за признание невозможности «победить Россию на поле боя»

21:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал похвальным тот факт, что страны Запада поменяли свою точку зрения и признали невозможность «победить Россию на поле боя».

«А то, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично, и поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали, за это похвалю», — сказал Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

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