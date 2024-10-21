В США умер главарь ФЕТО Гюлен, которого Турция обвиняет в подготовке переворота

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проповедник Фетхуллах Гюлен, главарь объявленной в Турции террористической организации ФЕТО, умер в США, где проживал с 1999 года. Об этом сообщил близкий к ФЕТО портал Herkul.

Информацию о смерти 83-летнего Гюлена подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен, передает телеканал CNN Turk. Сообщается, что Фетхуллах Гюлен умер 20 октября в клинике в Пенсильвании.