Пограничники Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная охрана Финляндии сообщила в четверг о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией — «Париккала» и «Инари».

21 февраля представитель финской погранохраны Марко Саарекс сообщал, что российские власти предложили Финляндии закрыть эти погранпункты.

«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», — сообщает погранохрана в пресс-релизе.

Пограничники примут необходимые практические меры для выполнения этого решения, в том числе демонтируют дорожные указатели места пересечения границы.

Уточняется, что движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале с 19 апреля 2022 года. «Возобновление работы временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пунктах пересечения границы», — говорится в сообщении финских пограничников.