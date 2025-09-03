ВСУ не способны к наступлению, но ВС РФ расслабляться нельзя — Путин
17:45 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции и пытаются удержать рубежи, но ВС РФ расслабляться нельзя. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Расслабляться нельзя. Это может быть все, что угодно. Это (передислокация подразделений противника по всей линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС) может быть подготовка [ВСУ] где-то резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи», — сказал он.
