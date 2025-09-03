Воровство резервов РФ разрушит финансово-экономический порядок в мире — Путин

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. В этом случае (если Запад передаст замороженные активы РФ Украине — прим. ТАСС) экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен», — сказал Путин.