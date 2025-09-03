0
НОВОСТИ

США, «если что», могут направить в Польшу еще больше военных - Трамп

19:15 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что военные США будут и далее находиться в Польше. «Если что, мы направим еще больше [военных], если они [власти Польши] этого захотят. Они давно хотели большего [военного] присутствия [США]», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. «Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей», — заверил Трамп, говоря об американских военных.

