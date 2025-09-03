Сбер: Для оживления частных инвестиций необходим возврат к ключевой ставке около 12%

18:42

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, участвующий в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), прокомментировал РБК уровень ключевой ставки ЦБ, при котором могут возобновиться частные инвестиции.

«Инвестиционный цикл ведет себя асимметрично по отношению к кредитному циклу: инвестиционную активность значительно легче остановить, чем вновь запустить, – отметил он. – Сейчас большинство инвестпроектов поставлено на паузу, многие команды расформированы. При текущей высокой ключевой ставке и сокращении льготных госпрограмм реализация новых проектов становится нерентабельной для предприятий. Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ее уровень все еще выступает заградительным барьером для инвестиционной активности».

Восстановление инвестиционного роста, прежде всего в промышленности и секторах, ориентированных на внутренний спрос, будет отложенным, считает Александр Ведяхин. «В третьем-четвертом квартале 2025 года мы ожидаем близкие к нулю или слабо отрицательные темпы инвестактивности (около +0,5% год к году в третьем квартале и -0,5–1% в четвертом), – сообщил он. – Для возобновления оживления частных инвестиций необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%. Мы ожидаем достижения такого уровня уже в 2026 году. При этом запуск инвестпроектов потребует времени: от 9–12 месяцев для небольших и средних проектов и до 1,5–3 лет для крупных. Это связано как с восстановлением команд, так и с необходимостью пересмотра бизнес-моделей под новые параметры финансирования».