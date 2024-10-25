В Подмосковье в 2025 году откроется первый государственный индустриальный парк в формате «все включено»

16:30

Фото Константина Семенца



В Подмосковье в 2025 году откроется государственный индустриальный парк «Ленинский» – первый в формате «все включено». В торжественной церемонии закладки камня в его основание приняли участие губернатор Московской области, министр промышленности и торговли РФ, гендиректор госкорпорации «Росатом», которая станет якорным резидентом парка. А к концу 2026 года в Подмосковье будет работать уже 5 государственных индустриальных парков, которые строятся в формате «все включено».

«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура – все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с бизнесом, поддерживать его, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы видим очень заметные результаты и отдачу от каждого из наших 70 индустриальных парков. Все они загружены на 88,7%. Это говорит о высоком спросе, что там есть все, чтобы приступить к реализации своего бизнес-замысла, бизнес-идеи. Мы надеемся окупить этот индустриальный парк за 5-7 лет. Я уверен, что наши инвесторы, которые строят свои планы здесь, нас не разочаруют. По крайней мере, мы сделаем все от нас зависящее».

Общая площадь государственного индустриального парка «Ленинский» – 100 га. Там планируют создать порядка 5,1 тыс. рабочих мест. По новому стандарту «5 в 1» на территории появятся:

- готовая инженерная и транспортная инфраструктура, которая строится за счет государства;

- производственные боксы для компаний «под ключ», позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки;

- готовые помещения «Лайт индастриал» для малого бизнеса (запуск производства за 3 месяца): можно взять в аренду или выкупить по программе промипотеки;

- социальная инфраструктура: площадки для отдыха и спорта, зеленые зоны, магазины, гостиницы для работников, кафе и МФЦ;

- профильный колледж для подготовки кадров.

«Московская область у нас – лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тыс. предприятий – резиденты индустриальных парков. Сегодня мы запускаем большой проект. Всего 5 подобных государственных индустриальных парков будут созданы в Подмосковье ближайшее время», – сказал Антон Алиханов.

Министр подчеркнул важность создания образовательной инфраструктуры на территории государственного ИП «Ленинский». В соответствии с задачами федерального проекта «Профессионалитет» в профильном колледже будут обучать специальностям в сфере ИТ, обратной разработке, а также разработке электроники и программного обеспечения, а в будущем создадут направления «Цифра» (искусственный интеллект, Data Science, программирование) и «Производство» (роботизация, прототипирование, реверс-ижиниринг).

«В колледже не будет классов. Все обучение направлено на компьютеры, программирование, администрирование в ИТ. Мы изучаем в том числе международный опыт, в частности, Китая, чтобы сделать современный, инновационный ИТ-колледж», – отметил губернатор.

Резидент нового государственного ИП «Ленинский» госкорпорация «Росатом» планирует в 2027 году реализовать здесь инвестпроект по производству электронно-компонентной базы. Это позволит уменьшить долю импорта и укрепит суверенитет России в этой сфере. Будет создано порядка 200 рабочих мест, объем инвестиций – 22 млрд. рублей.

«Около 50 предприятий и более 10 тыс. человек – это наше присутствие на территории Московской области. Работа по критически важной информационной инфраструктуре – прямое поручение президента РФ. Переоценить значение этой части технологического суверенитета невозможно. Это не просто выпуск необходимого количества ЭКБ, аппаратно-программных комплексов, экранов. Мы выпускаем продукцию для наших ключевых критических отраслей, чтобы они были устойчивыми к внешним вызовам. Сегодня здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент, в том числе нашей информационной безопасности, без которой невозможно себе представить развитие всей российской экономики», - сказал Алексей Лихачев.

«Авиационный центр» (ГК «Протектор») в 2025-2030 годах запустит на территории индустриального парка производство компонентов двигателей и шасси, а также откроет цех по осуществлению капремонта самолетов гражданской авиации (20 млрд руб. инвестиций, 2,2 тыс. рабочих мест).

«Здесь планируется большой кластер по выполнению капитальных ремонтов авиационных двигателей и шасси, который будет включать в себя производство компонентов, как для иностранной, так и для отечественной авиатехники. Наша глобальная стратегия – это технологический суверенитет в сфере гражданской авиации от недружественных стран запада. Мы уже производим и планируем значительно расширить свои мощности по производству авиационных комплектующих изделий от простых деталей: кронштейнов, болтов, винтов, до сложнейших, таких как лопатки турбореактивных двигателей, – рассказал соучредитель и член правления ГК «Протектор» Александр Колбасов. – Здесь будут созданы все условия для строительства производственной площадки, проведены все коммуникации, обеспечена транспортная доступность. Очень важно, что колледж будет выпускать ИТ-специалистов. Сейчас большой дефицит программистов промышленного оборудования. Мы очень заинтересованы проводить профотбор студентов колледжа и гарантировать трудоустройство молодежи еще на стадии обучения».

«Холдинг строительный Альянс» в 2027 году, используя формат «Лайт индастриал», планирует создать на территории индустриального парка производственный комплекс «Цифровой промышленный коворкинг Индастриал Сити «Ленинский» для МСП (объем инвестиций – 8,2 млрд руб., 1 тыс. рабочих мест), а компания из Узбекистана «МППО - 27» создаст производство подшипников для железнодорожного транспорта.

«Это пространство создаст синергетический эффект для развития промышленности, социально-бытовой и образовательной инфраструктуры и станет сильным драйвером для развития экономики и промышленности нашей страны, обеспечит устойчивое развитие технологического суверенитета. Холдинг «Строительный альянс» (ХСА) планирует создать на территории промышленного парка собственный цифровой промышленный коворкинг Industrial City в формате «Лайт Индастриал» – это универсальные индустриальные помещения для промышленных компаний, малого и среднего бизнеса. Благодаря созданной промышленной инфраструктуре предприятия смогут в короткий срок запустить собственное производство», – отметил партнер ХСА Артем Петрухин.

Кроме того, среди будущих резидентов: компания «Тайм», которая планирует построить здесь завод по производству инновационных систем строительного монтажного профиля, «СМТ» хочет создать локальное производство промышленных роботов, «Адванс» запустит производство втулок, шайб, гаек, болтов, винтов, штифтов, осей, штоков и шпилек, а «Факир» – технических средств реабилитации (коляски) из инновационных материалов и серийное производство изделий из углепластиков.

Помимо Ленинского городского округа в Московской области построят государственные индустриальные парки в Дмитровском городском округе, Раменском, Жуковском и Одинцово. Они будут созданы в формате «Все включено».

Всего на новых площадках разместить производство получат возможность не менее 50 промышленных резидентов, которые планируют создать 35,5 тыс. рабочих мест и вложить не менее 224 млрд руб. Все они смогут претендовать на получение льготных займов, земли без торгов и другие меры поддержки.