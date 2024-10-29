В Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ — СМИ
11:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять объектов российской недвижимости в Финляндии попали под действие мер ареста по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
По ее информации, «в понедельник удалось обнаружить еще пять российских объектов недвижимости, подпадающих под действие мер, три из них расположены на Аландских островах».
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