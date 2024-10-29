Зеленский был ошеломлен отказом США разрешать удары вглубь РФ — NYT
17:12 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский был очень удивлен тем, что президент США Джо Байден не разрешил использовать американское оружие для ударов по целям в России вдали от зоны проведения СВО. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, Зеленский был «ошеломлен» таким решением Байдена, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. Как указывает издание, в прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины. NYT подчеркивает, что все усилия Зеленского в этом вопросе потерпели провал.
Как отмечают чиновники, Киев не смог предоставить убедительных аргументов. К тому же, список украинских целей на территории РФ «значительно превышает» количество ракет, которые Вашингтон или любая другая страна могли бы предоставить, уточнили источники.
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