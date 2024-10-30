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Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум

10:20 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и торгуется выше $2 800 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 09:39 мск, цена на драгметалл составляла $2 800,4 за тройскую унцию (+0,69%). К 09:42 мск цена золота замедлила рост до $2 800,1 за унцию (+0,68%).

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