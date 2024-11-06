В Воронеже при пожаре из-за взрыва бытового газа в девятиэтажном доме погиб один человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один получил травмы при пожаре в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Воронеже, сообщает МЧС РФ.

«В девятиэтажке на втором этаже загорелась квартира. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток», — говорится в сообщении.



