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В Воронеже при пожаре из-за взрыва бытового газа в девятиэтажном доме погиб один человек

09:20 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один получил травмы при пожаре в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Воронеже, сообщает МЧС РФ.

«В девятиэтажке на втором этаже загорелась квартира. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток», — говорится в сообщении.


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