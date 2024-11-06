Около 100 жителей курского приграничья погибли от атак ВСУ с начала вторжения
13:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 100 мирных жителей, проживающих в приграничных районах Курской области, погибли, еще более 350 человек пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала вторжения противника на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова.
«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан. Свыше 120 тыс. жителей приграничных районов, среди которых около 65% составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы», — говорится в сообщении в соцсети.
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