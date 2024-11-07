ВС РФ поразили военный аэродром, места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили военный аэродром, места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», — говорится в сообщении.