ВС РФ поразили военный аэродром, места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ
18:40 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили военный аэродром, места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», — говорится в сообщении.
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