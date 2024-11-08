Почти 90% детей изучают школьные предметы через материалы учителей-блогеров — исследование
10:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 87% школьников смотрят контент преподавателей-блогеров, 77% детей ценят в них умение заинтересовать темой урока. Об этом говорится в результатах исследования образовательной онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам «Умскул», которые есть в распоряжении ТАСС.
«По данным исследования, 50% опрошенных школьников регулярно смотрят образовательный контент от преподавателей-блогеров, 37% — периодически. В топ-3 любимых форматов онлайн-обучения вошли: видеоуроки (81%), вебинары и онлайн-семинары (75%), интерактивные игры (55%)», — говорится в исследовании.
Отмечается, что больше всего ученики ценят в онлайн-преподавателях умение заинтересовать темой урока (77%), любовь к своему предмету (71%), чувство юмора (55%). Онлайн-уроки помогают лучше усваивать информацию, потому что медийные преподаватели объясняют сложные темы понятным языком, считают 78% опрошенных. 71% ценят возможность учиться в удобное для себя время и при необходимости пересматривать записи уроков, 64% — увлекательную подачу материала, 63% — дружеский стиль общения. По мнению детей, это поддерживает интерес к занятиям.
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