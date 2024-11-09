Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой
10:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 95 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».
9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет.
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