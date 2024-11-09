Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 95 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет.