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Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

10:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 95 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».

9 ноября Пахмутовой исполняется 95 лет.

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