В Нижнем Тагиле пресечен теракт на электроподстанции, питающей предприятие ВПК — ФСБ
11:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле на электроподстанции, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Свердловской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги», — рассказали в ЦОС.
«В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания», — отметили в ФСБ.
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