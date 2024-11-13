На Украине из-за дефицита ограничили энергопотребление для бизнеса и промышленности

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения на потребление электроэнергии введены для промышленности и бизнеса на Украине в связи с дефицитом в энергосистеме. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

По данным, опубликованным в ее телеграм-канале, введение временных ограничений связано с существенным снижением объемов импорта электроэнергии, а также со снижением генерирующих мощностей.

Уточняется, что ограничения будут действовать в течение дня. Компания призывает промышленных потребителей и бизнес «рационально использовать электроэнергию».

Еще вечером 12 ноября к графикам отключения электроэнергии для промышленных потребителей вернулась Ивано-Франковская область на западе Украины.