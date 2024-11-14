ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 430 человек и 10 танков — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 430 военнослужащих, а также 10 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, 2 боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки „Богдана“, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101», — говорится в сообщении.