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ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 430 человек и 10 танков — МО РФ

14:32 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 430 военнослужащих, а также 10 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены 10 танков, 2 боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки „Богдана“, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101», — говорится в сообщении.

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