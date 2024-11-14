Путин не озвучил конечного решения по работе YouTube - Шахназаров

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин обещал разобраться с замедлением работы YouTube, однако не дал конечного решения. Об этом сообщил ТАСС директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров.

Путин провел встречу с Шахназаровым 13 ноября в Кремле, где они обсудили модернизацию отечественной киностудии и ее участие в благотворительности.

«Да, правда. Он сказал: „Я рассмотрю этот вопрос“, — рассказал Шахназаров, отвечая на вопрос, действительно ли глава государства по его просьбе пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга."Я не знаю его конечное решение. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал. Я высказал ему свое мнение, он сказал, что посмотрит», — сказал директор «Мосфильма».