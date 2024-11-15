Приставы Финляндии дополнительно арестовали более 30 объектов недвижимости РФ
17:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба судебных приставов Финляндии дополнительно наложила арест на более чем 30 объектов российской недвижимости в стране по иску компаний Украины. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что в продолжение принятых ранее временных мер правоохранительные органы временно наложили арест на квартиры, «принадлежащие российскому государству». Помимо более чем 10 квартир, изъятых в конце октября, сейчас конфисковано более 30 объектов, к которым ранее применялась временная мера.
Стоимость этих конфискованных квартир составляет более 10 миллионов евро, уточняет агентство.
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