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НОВОСТИ

Желающих поступить в «украинский легион» в Польше почти нет, проект провалился - СМИ

14:30 16.11.2024 Источник: Газета.Ru

Проект создания в Польше «украинского легиона» полностью провалился: в реальности на обучение записались менее 30 человек. Об этом сообщает польское радио RMF24.

В публикации отмечается, что заверения киевских властей о том, что в «легион» записались более 500 человек, не соответствуют действительности: «как неофициально узнал репортер RMF FM, количество готовых к обучению в разы меньше» и не превышает трех десятков человек.

Собеседники радио заявили, что проводить учения нет никакого смысла, потому что на самом деле обучаться некому. «На практике речь идет об отсутствии желающих. Это означает, что обучение в Польше не началось и не будет, если эта ситуация сохранится», — сообщает RMF24.

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