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НОВОСТИ

Власти Грузии не будут просить оппозицию войти в парламент — правящая партия

13:05 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии, в отличие от парламентских выборов 2020 года, не будут просить оппозицию войти в парламент и начать работать. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

«Я вам гарантирую, что никакой просьбы, мольбы с нашей стороны не будет. В отличие от прежнего случая, когда мы не скрывали, ходили на консультации (с оппозицией — прим. ТАСС) и старались заполнить парламент. Сейчас нас это вообще не интересует. Что хотят, пусть то и делают», — сказал Мдинарадзе.

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