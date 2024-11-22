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На Украину уже доставлен ЗРК NASAMS, купленный Канадой - министр

20:45 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада уже передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр на форуме по безопасности в Галифаксе. Его выступление транслировали канадские телеканалы.

«Я рад сообщить, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который мы приобрели почти два года назад в партнерстве с Соединенными Штатами, уже доставлен на Украину», — сказал министр.

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (около $303 млн по существовавшему на тот момент курсу). Как ранее сообщалось, средства на закупку ЗРК были переведены не сразу, а американский Конгресс одобрил передачу лишь в мае прошлого года. Ранее Блэр обвинял США в затягивании процесса доставки NASAMS на Украину.


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