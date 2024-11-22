На Украину уже доставлен ЗРК NASAMS, купленный Канадой - министр
20:45 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я рад сообщить, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который мы приобрели почти два года назад в партнерстве с Соединенными Штатами, уже доставлен на Украину», — сказал министр.
Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (около $303 млн по существовавшему на тот момент курсу). Как ранее сообщалось, средства на закупку ЗРК были переведены не сразу, а американский Конгресс одобрил передачу лишь в мае прошлого года. Ранее Блэр обвинял США в затягивании процесса доставки NASAMS на Украину.
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