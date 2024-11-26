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Украинцы в случае проведения выборов президента отдали бы предпочтение Залужному — опрос

17:12 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 30% граждан Украины в случае проведения в стране в ближайшее время президентских выборов отдали бы предпочтение экс-главкому ВСУ, ныне послу в Великобритании Валерию Залужному. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования украинского аналитического центра «Социальный мониторинг», имеющиеся в распоряжении местного издания «Зеркало недели».

27% украинцев, отвечая на вопрос о том, кого бы они выбрали президентом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, назвали Залужного, на втором месте оказался Владимир Зеленский (16%). Далее следуют экс-президент Украины Петр Порошенко (7%) и глава военной разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — 6%.

Затруднились ответить 15% опрошенных, еще 10% вообще бы не участвовали в выборах.

Опрос проводился методом телефонных интервью 15–21 ноября, в нем приняли участие 1 200 респондентов. Статистическая погрешность составляет 1,8%-2,9%.

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