Все больше украинских беженцев хотят надолго остаться в Германии — DPA
12:05 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все больше украинских беженцев в Германии хотят остаться в стране на долгий срок, а не возвращаться на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Ведомства по делам беженцев Берлина Марка Зайберта.
Чиновник при этом ссылается на данные опроса украинских беженцев в Берлине, где их насчитывается, по разным оценкам, около 50-60 тыс. человек. По его словам, полтора года назад большинство из них говорили, что планируют вернуться на Украину.
«В настоящее время 65% говорят: „Мы остаемся здесь, мы обустраиваемся“. Мы видим, что картина изменилась. Мы замечаем это также по тому, что увеличился интерес к курсам немецкого языка», — сказал Зайберт, добавив, что растет также активность украинских беженцев в поиске работы на бирже труда.
По данным статистической службы Евростат, в странах ЕС сейчас находится 4,2 млн украинских беженцев, которые пользуются правом временной защиты, предоставленным им решением Еврокомиссии в марте 2022 года. Наибольшее число украинских беженцев зафиксировано в Германии — 1,3 млн человек.
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