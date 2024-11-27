Дефицит бюджетов регионов по итогам года составит порядка 100 млрд руб. — Силуанов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит бюджета регионов сейчас составляет более 1 трлн рублей, по итогам года ожидается дефицит порядка 100 млрд руб. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.

«Несколько слов о бюджетах субъектов РФ. В текущем году мы видим ситуация стабильна. Профицит на сегодняшний момент составляет более 1 трлн рублей. С профицитом исполнено 59 регионов. Мы в этом году ожидаем, если говорить о цифрах, то порядка до 100 млрд рублей мы ожидаем дефицит бюджета по итогам 2024 года», — сказал министр.