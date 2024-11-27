Курс доллара на Forex превысил 112 руб., евро — 118 руб.

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Forex в среду днем достиг 112,5 руб., евро — 118,4 руб., следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на платформе Tradingмview на 15:40 мск.

Во вторник ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 ноября до 105,06 руб., евро — до 110,49 руб.