Литва ввела новый порядок прохождения границ с РФ большегрузными автомобилями
10:30 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водители большегрузных транспортных средств, собирающиеся пересечь границу Литвы с Калининградской областью РФ или Белоруссией, обязаны пройти предварительную электронную регистрацию. Новый порядок, введенный правительством балтийской республики, вступил в силу 1 декабря.
Как отмечал глава литовского транспортного ведомства Марюс Скуодис, инициаторы нововведения надеются, что оно позволит уменьшить очереди фур на контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией и послужит улучшению ситуации с безопасностью в районах перехода границы.
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