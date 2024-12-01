Литва ввела новый порядок прохождения границ с РФ большегрузными автомобилями

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители большегрузных транспортных средств, собирающиеся пересечь границу Литвы с Калининградской областью РФ или Белоруссией, обязаны пройти предварительную электронную регистрацию. Новый порядок, введенный правительством балтийской республики, вступил в силу 1 декабря.

Как отмечал глава литовского транспортного ведомства Марюс Скуодис, инициаторы нововведения надеются, что оно позволит уменьшить очереди фур на контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией и послужит улучшению ситуации с безопасностью в районах перехода границы.