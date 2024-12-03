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НОВОСТИ

Украине не назовут сроков приема в НАТО на встрече глав МИД альянса в Брюсселе

09:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получит новых обещаний о сроках приема в НАТО на последней в этом году двухдневной встрече министров иностранных дел альянса, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе, поэтому никаких четких сроков министры не назовут. Украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему», — отметил дипломат.

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