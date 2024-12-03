Южнокорейский парламент принял резолюцию с призывом к отмене военного положения

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты южнокорейского парламента приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения, введенного президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал YTN.

По его данным, за проголосовали 190 депутатов, присутствовавших на заседании. Объявлено, что резолюция принята.