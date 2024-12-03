Южнокорейский парламент принял резолюцию с призывом к отмене военного положения
19:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты южнокорейского парламента приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения, введенного президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал YTN.
По его данным, за проголосовали 190 депутатов, присутствовавших на заседании. Объявлено, что резолюция принята.
НОВОСТИ
- 19:40 03.12.2024
- Председатель парламента Южной Кореи объявил военное положение недействительным
- 19:15 03.12.2024
- Мэр Сеула: Военное положение должно быть отменено
- 19:00 03.12.2024
- Президент Южной Кореи пообещал «в кратчайшие сроки сокрушить антигосударственные силы»
- 18:35 03.12.2024
- Южная Корея. Военные пытаются силой проникнуть в здние парламента
- 18:08 03.12.2024
- Фестиваль «Будущее Роснефти» помогает компании привлекать на работу таланты
- 17:40 03.12.2024
- Зеленский утверждает, что на Украине идут испытания новых типов ракет
- 17:12 03.12.2024
- ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски высокоточных ракет «Циркон» в Средиземном море
- 17:00 03.12.2024
- Президент Южной Кореи ввел чрезвычайное положение — Рёнхап
- 16:32 03.12.2024
- В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием — AFP
- 16:12 03.12.2024
- В ЕК подтвердили, что премьер Словакии звонил фон дер Ляйен из-за заявлений Каллас в Киеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать