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НОВОСТИ

Южнокорейский парламент принял резолюцию с призывом к отмене военного положения

19:20 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты южнокорейского парламента приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения, введенного президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает телеканал YTN.

По его данным, за проголосовали 190 депутатов, присутствовавших на заседании. Объявлено, что резолюция принята.

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