Бюджет РФ будет исполнен при любом курсе рубля — Силуанов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля. У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям этой ситуации», — сказал Сиуланов.