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В мире нет «избытка ПВО» для Украины, но страны НАТО «поставят, что смогут» — Рютте

13:00 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО будет поставлять ПВО Украине, но в мире нет «избытка ПВО» для Киева, потому их поставки придется сделать приоритетными, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

«Это обсуждалось вчера. В мире нет избытка предложения средств ПВО, поэтому придется их сделать приоритетными. Но у нас вчера было четкое взаимопонимание, что Украина и ее инфраструктура должны быть в приоритете», — сказал он, отвечая на вопрос про ПВО для Киева. Он также выразил надежду, что страны НАТО «поставят, что смогут».

Рютте добавил, что страны НАТО поставляют Украине оружие и средства ПВО уже два с половиной года и должны продолжать это делать еще интенсивнее.

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