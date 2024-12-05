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Киев планирует сообщить о готовности к миру и переговорам — WSJ

10:00 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Киев готов заявить о своей «готовности к миру». «Но это должен быть устойчивый мир» — отмечает источник.

По словам источников, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Издание также отмечает, что на встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине.

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