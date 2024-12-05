В Австрии могут лишить помощи украинских беженцев, владеющих автомобилями — Der Standard

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, с января могут лишиться помощи с жильем и другой поддержки. Об этом сообщает газета Der Standard со ссылкой на план координационного совета земель и республики.

По данным газеты, власти аргументируют план тем, что у кого достаточно денег на страхование автомобиля и бензин, тот не нуждается в помощи.

Речь идет о так называемой базовой помощи — предоставлении питания, жилья, медицинских услуг. Ее сейчас получают около 37 тыс. украинцев в Австрии. Как отмечает издание, решение принимается федеральными землями самостоятельно и, возможно, Вена не будет лишать беженцев помощи.