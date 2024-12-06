Курдские ополченцы взяли под контроль города вблизи границы Сирии с Ираком

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряды курдских ополченцев из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заняли западную часть провинции Дейр-эз-Зор и пограничные с Ираком районы, которые находились под контролем правительственных войск. Об этом говорится в заявлении командования СДС, переданном вещающим из Эрбиля телеканалом Rudaw.

В нем указывается, что такое решение было принято после того, как сирийские войска и поддерживающие их «Силы национальной обороны» (СНО) покинули города Дейр-эз-Зор, Меядин и пограничный с Ираком Бу-Кемаль, где находится контрольно-пропускной пункт. Сирийские военнослужащие и ополченцы СНО переместились в Пальмиру, на которую наступают формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) и протурецких группировок сирийской вооруженной оппозиции.